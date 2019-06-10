Прикордонники затримали на ПП "Каланчак" українця з георгіївською стрічкою, якого розшукували за побиття і який виїжджав у РФ Кримським мостом

Про це повідомляє прес служба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора на контрольний пункт "Каланчак" із Криму в напрямку материкової частини України прибув українець, у якого прикордонники спочатку виявили в паспорті заборонену георгіївську стрічку. Чоловік повідомив про те, що про заборону він нібито не знав. Також під час перевірки документів прикордонники встановили, що громадянина розшукують правоохоронні органи Чернігівської області за вчинення злочину, передбаченого частиною 1 ст. 121 Кримінального кодексу України "умисне тяжке тілесне ушкодження", - йдеться в повідомленні.

Крім того, під час опитування прикордонники встановили, що цей громадянин, перебуваючи в окупованому Криму, здійснив виїзд до Російської Федерації через так званий керченський міст. Тобто порушив державний кордон, відповідальність за що передбачено статтею 204-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На порушника військовослужбовці склали адмінпротокол і в установленому порядку передали представникам Національної поліції.

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