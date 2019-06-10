"Якщо довірять", - Гриценко заявив, що хоче очолити уряд

Про це він сказав під час з'їзду "Громадянської позиції" 10 червня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Після обрання в парламент, якщо за цей період ми пройдемо виборчу кампанію без шкоди для держави з боку нової команди, ми готові і будемо брати участь у формуванні і більшості, і уряду, делегувати своїх людей на всі рівні виконавчої влади ... Якщо довірять, я готовий очолити і сформувати уряд, і він спрацює точно краще, ніж нинішній", - заявив Гриценко.

Політик підкреслив, що його партія "в жодному разі не в опозиції", та уточнив, за яких умов члени "Громадянської позиції" можуть працювати в команді президента Володимира Зеленського.

"Є партійне рішення, що якщо нинішня президентська команда робить правильні справи, не допускаються грубі помилки, призначаються правильні люди з правильною мораллю і комусь із наших пропонують, навіть зараз, йти працювати в одній команді, - вони підуть", - сказав Гриценко.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, на з'їзді 10 червня "Громадянська позиція" оприлюднила список кандидатів у народні депутати, які в складі політсили братимуть участь у позачергових парламентських виборах. Так, до першої п'ятірки увійшли Анатолій Гриценко, позафракційний народний депутат, лідер партії "Народний контроль" Дмитро Добродомов, глава партії "Громадянський рух "Рідна країна" Микола Томенко, голова Європейської партії України Микола Катеринчук і член партії "Громадянська позиція" Марина Соловйова.