Речниця Мендель пояснила слова Зеленського про "втрату Росією контролю над найманцями"

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це на брифінгу повідомила речниця президента Юлія Мендель.

За її словами, у повідомленні президента йшлося про те, що "Росія є країною-агресором, яка контролює збройні формування на території окупованого Донбасу", і в зв'язку із загостренням конфлікту Зеленський закликав зменшити кількість обстрілів на Донбасі.

При цьому речниця зауважила, що "існує юридична колізія" щодо того, скільки учасників представлено в Мінському переговорному процесі, оскільки Росія наполягає, щоб підконтрольні їй незаконні утворення "ДНР" і "ЛНР" вважалися сторонами конфлікту на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яременко - АП: Не повторюйте логіку пропагандистської лінії РФ. Вона не може втратити контроль над своїми найманцями

"Україна відстоює таку точку зору, що в Тристоронній контактній групі існує лише три сторони", - зазначила Мендель і наголосила, що йдеться про Росію, Україну і ОБСЄ. "Ми говоримо про те, що немає так званих очільників "ДНР/ЛНР", - сказала Мендель

Вона уточнила, що Росія бере участь у переговорах як країна-агресор.

"Цим висловлюванням президент ще раз підтвердив позицію України про те, що Росія контролює увесь конфлікт і спричиняє конфлікт на Донбасі. Тому ми не бачимо якихось моментів, які могли б викликати такий інтерес до цієї фрази", - додала Мендель.

Як повідомлялося раніше, в ніч на 7 червня, в результаті прицільного обстрілу з артилерії 122 мм і мінометів 120 мм позицій спецпідрозділу "Азов" поблизу населеного пункту Новолуганське на Світлодарській дузі загинули двоє бійців з позивними Круглий і Максон. Ще 8 українських воїнів дістали поранення і травми.

Зі свого боку, як повідомила раніше прес-служба глави держави, Президент України Володимир Зеленський вважає, що артилерійські обстріли поблизу Новолуганського в Донецькій області та інших населених пунктів в ніч на 7 червня, в результаті яких двоє українських військових загинули, а вісім були поранені, свідчать про втрату Росією контролю над найманцями.