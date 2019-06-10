Отруєння на весіллі: 18 осіб потрапили у Львові до лікарні

Про це "Громадському" повідомила головний епідеміолог Львівської області Наталія Тімко, інформує Цензор.НЕТ.

"До лікарень загалом звернулося двадцять осіб, вісімнадцять із них госпіталізували. Попередній діагноз: гостра кишкова інфекція. Всі госпіталізовані скаржилися на нудоту і біль у животі", - розповіла Тимко.

Стан пацієнтів лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Всі постраждалі святкували весілля в ресторані "Червона Рута".

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Поліція відкрила за фактом отруєння кримінальне провадження за ч.1 ст.325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням). Максимальне покарання, передбачене статтею - обмеження волі на строк до трьох років.