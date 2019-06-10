КС опротестував відкриття справи за позовом Шевчука про поновлення на посаді судді

Про це написав у Facebook сам екс-суддя, передає Цензор.НЕТ.

"За день до судового засідання дізнався, що увечері в п'ятницю Конституційний суд України подав апеляцію на ухвалу про відкриття провадження у справі за моїм адміністративним позовом про поновлення на посаді судді та голови суду. Безумовно, і Конституція, і Кодекс адміністративного судочинства передбачають таке право сторони", - повідомив Шевчук.

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Нагадаємо, 14 травня Конституційний суд відправив свого главу Станіслава Шевчука у відставку. Цього ж дня новим главою КС було обрано Наталію Шапталу.

Наступного дня Конституційний суд оприлюднив висновок постійної комісії з питань регламенту та етики, що став підставою для звільнення Шевчука. Згідно з цим висновком, Шевчук звільнений за підрив авторитету суду і тиск на колег.

21 травня колишній глава Конституційного Суду Станіслав Шевчук оскаржив своє звільнення.