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10.06.19 19:17

КС опротестував відкриття справи за позовом Шевчука про поновлення на посаді судді

Конституційний суд подав апеляцію на відкриття справи за позовом свого звільненого голови Станіслава Шевчука щодо його відновлення на посаді судді.

КС опротестував відкриття справи за позовом Шевчука про поновлення на посаді судді

Про це написав у Facebook сам екс-суддя, передає Цензор.НЕТ.

"За день до судового засідання дізнався, що увечері в п'ятницю Конституційний суд України подав апеляцію на ухвалу про відкриття провадження у справі за моїм адміністративним позовом про поновлення на посаді судді та голови суду. Безумовно, і Конституція, і Кодекс адміністративного судочинства передбачають таке право сторони", - повідомив Шевчук.

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Нагадаємо, 14 травня Конституційний суд відправив свого главу Станіслава Шевчука у відставку. Цього ж дня новим главою КС було обрано Наталію Шапталу.

Наступного дня Конституційний суд оприлюднив висновок постійної комісії з питань регламенту та етики, що став підставою для звільнення Шевчука. Згідно з цим висновком, Шевчук звільнений за підрив авторитету суду і тиск на колег.

21 травня колишній глава Конституційного Суду Станіслав Шевчук оскаржив своє звільнення.

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