Зеленський вніс у Раду два невідкладні законопроекти про відстрочення введення ринку електроенергії

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на на Liga.net,про це повідомив представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус.
"На жаль, за 2 роки не було виконано відповідну роботу з підготовки до нового ринку. Тому, щоб запобігти різкому зростанню тарифів і кризових явищ на ринку електроенергії, було ініційовано перенесення запуску нової моделі ринку на рік. А разом із тим розробити і втілити в життя помісячний план підготовки до відповідних змін", - написав Герус у Фейсбуці.
Крім того, він повідомив, що глава держави подав ще один законопроект N10375 - "Про внесення змін до Закону "Про альтернативні джерела енергії".
За його словами, документом пропонується повернути "зелений" тариф домогосподарствам, які мають домашні наземні СЕС потужністю до 30 кВт.
"Обнулення таких тарифів дрібним електростанціям українців, які інвестували свої заощадження в домашні СЕС, дуже несправедливе. Але такий закон, на жаль, було прийнято і підписано попереднім президентом Порошенком. Тому зараз президент Зеленський ініціює, щоб парламент виправив таку помилку і відновив справедливість.
Обом законопроектам присвоєно статус невідкладних.
Нагадаємо, відповідно до закону, запуск нової моделі оптового ринку електроенергії має відбутися 1 липня. Реформа енергоринку - одна з вимог Євросоюзу. Вона передбачає перехід до конкурентного механізму формування ціни і введення балансуючого ринку. При цьому ЄС і інші міжнародні партнери, зокрема ЄБРР і Всесвітній банк, порадили відкласти запуск нового ринку через неготовність галузі. Учасники ринку заявляють про загрозу його монополізації і різке зростання цін на електрику.