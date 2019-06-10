Зеленський вніс у Раду два невідкладні законопроекти про відстрочення введення ринку електроенергії

Як передає Цензор.НЕТ, із посиланням на на Liga.net,про це повідомив представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус.

"На жаль, за 2 роки не було виконано відповідну роботу з підготовки до нового ринку. Тому, щоб запобігти різкому зростанню тарифів і кризових явищ на ринку електроенергії, було ініційовано перенесення запуску нової моделі ринку на рік. А разом із тим розробити і втілити в життя помісячний план підготовки до відповідних змін", - написав Герус у Фейсбуці.

Крім того, він повідомив, що глава держави подав ще один законопроект N10375 - "Про внесення змін до Закону "Про альтернативні джерела енергії".

За його словами, документом пропонується повернути "зелений" тариф домогосподарствам, які мають домашні наземні СЕС потужністю до 30 кВт.

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"Обнулення таких тарифів дрібним електростанціям українців, які інвестували свої заощадження в домашні СЕС, дуже несправедливе. Але такий закон, на жаль, було прийнято і підписано попереднім президентом Порошенком. Тому зараз президент Зеленський ініціює, щоб парламент виправив таку помилку і відновив справедливість.

Обом законопроектам присвоєно статус невідкладних.

Нагадаємо, відповідно до закону, запуск нової моделі оптового ринку електроенергії має відбутися 1 липня. Реформа енергоринку - одна з вимог Євросоюзу. Вона передбачає перехід до конкурентного механізму формування ціни і введення балансуючого ринку. При цьому ЄС і інші міжнародні партнери, зокрема ЄБРР і Всесвітній банк, порадили відкласти запуск нового ринку через неготовність галузі. Учасники ринку заявляють про загрозу його монополізації і різке зростання цін на електрику.