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10.06.19 20:00

Від початку доби 10 червня ворог 5 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби ворог п'ять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами мінометів калібру 120 мм, а також із гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Від початку доби 10 червня ворог 5 разів порушив перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на вечірньому брифінгу в прес-центрі штабу ООС.

У повідомленні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник чотири рази обстріляв позиції Об'єднаних сил, із них:

двічі в районі села Водяне, у напрямку від Пікуза й Ужівки - з крупнокаліберного кулемета;

Пищевик, від напрямку населеного пункту Верхньошироківське - зі станкового протитанкового гранатомета;

поблизу Новотроїцького, з боку населеного пункту Докучаєвськ - з гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив один обстріл позицій Об'єднаних сил:

у районі населеного пункту Зайцеве, від напрямку Гольмівського - з мінометів калібру 120 мм.

Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".

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