Український дипломат вирушає до Молдови через загострення політичної кризи в цій країні, - Клімкін

Про це глава МЗС Павло Клімкін написав на своїй сторінці в Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам реально небайдуже, що відбувається в сусідній Молдові. Ми це дуже пильно моніторимо. Завтра в Кишиневі буде Віктор Криженівській, який відповідає за координацію зусиль щодо придністровського врегулювання і дуже добре розбирається в молдавському контексті", - пообіцяв Клімкін.

Міністр висловив стурбованість зростаючою ймовірністю "добрих послуг" з боку зовнішніх гравців. "На жаль, більше посередництва - менше суб'єктності", - додав він.

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"Нам усім дуже потрібна європейська демократична Молдова і зовсім не підходить перспектива нового російського плацдарму, який створюватиме загрозу для українського півдня", - підкреслив Клімкін.

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Нагадаємо, парламент Молдови затвердив склад нового уряду і оголосив країну "захопленою державою", яку потрібно звільняти. Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови обрано Майю Санду.

Проте Конституційний Суд визнав рішення парламенту незаконними. Суд у неділю тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона, надавши колишньому прем'єр-міністру Павлу Філіпу повноваження щодо розпуску парламенту. Він одразу ж підписав указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів на 6 вересня.

Зі свого боку, парламент Молдови визнав незаконними всі рішення Конституційного Суду і оголосив поза законом уряд Філіпа і Демпартію, головою парламентської фракції якої він одночасно є.

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ЄС назвав сформований напередодні новий уряд Молдови легітимним, позитивно сприймає ухвалені ним рішення і готовий з ним співпрацювати.

Сьогодні в Кишиневі відбулося засідання двох урядів - на чолі з Павлом Філіпом і на чолі з Майєю Санду. Обидва кабінети міністрів не визнають легітимність один одного.