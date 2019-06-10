Керівництво ПАРЄ готує зустріч з російськими депутатами, деталі розкривати відмовляються

Про це повідомили у відділі комунікації ПАРЄ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Після попередніх контактів президент Асамблеї Паск'є у понеділок мала зустрітися із представниками двох палат російського парламенту. У ПАРЄ підкреслили, що метою зустрічі є "продовження діалогу про відносини між Парламентською асамблеєю і російським парламентом".

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Зазначається, що ця зустріч "особливо важлива після ухвалення регламентним комітетом Асамблеї проекту доповіді щодо процесу ухвалення рішень, який стосується повноважень та права голосу національних делегацій".

Нагадаємо, 3 червня регламентний комітет ПАРЄ затвердив проект резолюції, яким пропонується внести зміни до регламенту, що може ускладнити накладання санкцій на російську делегацію та забезпечити її можливе повернення до ПАРЄ без виконання міжнародних зобов’язань.

17 травня Комітет міністрів Ради Європи на рівні глав МЗС на річній сесії у Гельсінкі підтримав позицію, що усі країни-члени повинні мати право брати участь у статутних органах організації, включаючи Парламентську асамблею, а також мають голосувати на виборах нового генерального секретаря Організації у червні.

Росія у червні 2017 року вдалася до фінансового шантажу РЄ, пояснюючи це накладанням на її делегацію санкцій у ПАРЄ. Водночас, санкції відносно РФ в Асамблеї вже не є чинними від січня 2015 року. Натомість Росія спекулює цим питанням та не заявляє своїх делегатів на сесії Асамблеї.

Нині у Раді Європи діє потужне лобі на чолі із Німеччиною і Францією, яке намагається повернути РФ до ПАРЄ, незважаючи на несплату Москвою внесків до бюджету Ради Європи, порушення норм міжнародного права, продовження агресії проти України.