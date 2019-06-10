Від початку року на кір в Україні захворіло понад 53 000 осіб

Про це йдеться в повідомленні на сайті Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з повідомленням, із 31 травня по 6 червня 2019 року на кір захворіло 1,133 тис. осіб, зокрема 628 дітей.

За звітний тиждень найбільше нових випадків кору зареєстровано в Харківській (156 хворих, із них 59 дітей), Тернопільській (89/68), Львівській (84/62), Київській (80/40) областях і Києві (100/49).

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Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я України закликало департаменти охорони здоров'я Рівненської, Закарпатської, Тернопільської, Івано-Франківської та Чернівецької областей, де найбільша кількість хворих на кір, посилити заходи протидії хворобі і підвищити рівень імунізації.

У Хмельницькій області в рамках додаткових заходів імунізації станом на 22 травня вакциновано 14,764 тис. осіб, що становить 52,9% від запланованої кількості.

Схожі кампанії із вакцинації проходили у Львівській та Вінницькій областях, де в лютому вакцинували відповідно 20 тис. і 12 тис. школярів. У даний час понад 90% школярів Львівської області захищено від кору.

Станом на 6 червня 2019 року в Україні було понад 795,703 тис. доз вакцин КПК (проти кору, паротиту та краснухи) виробництва Бельгії і США.