"Казковий чи реальний?" - у Петербурзі затримали активістів, вивісили банер із написом про Путіна

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російський телеканал "Дождь".

На активістів склали адміністративні протоколи за статтею 20.2.2 КпАП про організацію масового одночасного перебування і (або) пересування громадян у громадських місцях, які призвели до порушення громадського порядку.

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Банери активісти розвісили ще 8 червня, приурочивши акцію до Петербурзького міжнародного економічного форуму. Таким чином вони протестували проти закону про образу влади. Шість банерів були порожніми, на сьомому був напис про Путіна.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, епітет "казковий" стосовно до Путіна став популярним після того, як росіянина оштрафували за напис "Путін - казковий довбо#об" в інтернеті. Тепер слово "казковий" замінює критикам російського президента нецензурну лексику на його адресу.