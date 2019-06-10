"Діти Дніпра", - за підтримки мера Філатова в міському безплатному муніципальному таборі відкрився п'ятий сезон оздоровлення та патріотичного виховання дітей

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Табір працює. Я точно знаю, що він користується шаленою популярністю. Підтвердженням цьому є те, що під час онлайн-реєстрації, яка є повністю прозорою, всі заявки були заповнені за лічені години. Цього року плануємо оздоровити близько 4,2 тисячі дітей. Ми і надалі будемо продовжувати цей проект, який, на мою думку, є одним з найуспішніших. Крім цього, завдяки реконструкції та утеплення приміщень, після шкільних канікул у табір зможуть заїхати люди похилого віку. Вони зможуть відпочивати тут з вересня і до зими", - зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов під час відвідування табору "Діти Дніпра" 10 червня.

Мер міста також додав, що цього року, після закінчення сезону, на території табору також проведуть ще кілька ремонтів.

За останній рік у ньому капітально відремонтували і утеплили будівлі трьох корпусів і їдальню. У приміщеннях замінили електричні та водопровідні мережі, а ще - утеплили зовнішні стіни. Перевіряли і протипожежну систему та охорону території.

У таборі також працюють медики, адже безпека маленьких відпочивальників - головний пріоритет.

Незмінно основною метою табору залишається підвищення патріотичного духу маленьких городян. Водночас відпочинок у таборі "Діти Дніпра" - це творчі і спортивні ігри. Для дітей працює басейн, мотузковий парк та скаутський центр. За словами вожатих, вони не тільки розповідають про лайфхак відпочинку на природі, а й вчать орієнтування на місцевості без компаса, надання першої медичної допомоги. Це - навчальний елемент, який робить дозвілля не тільки цікавим, але і змістовним. Все пояснюється в ігровій формі - просто і зрозуміло. Тут навчають правилам поведінки на воді та під час надзвичайних ситуацій.

Крім цього, школярам роз'яснюють і правила дорожнього руху. Для цього в таборі облаштували майданчики зі світлофором, пішохідним переходом і дорожніми знаками. У цьому вожатим допомагають поліція та інші профільні служби.

"Я тут тільки один день, і у мене купа вражень. Ми і гуляємо, і вже розглядали світлофор. Басейн дуже подобається. Класний буде тиждень", - переконаний маленький відпочивальник табору Вадим.





