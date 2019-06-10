У Нацкорпусі спростували участь організації в конфлікті на харківському ринку "Барабашово"

Про це йдеться в заяві харківського відділення Нацкорпусу, опублікованого в Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

В організації стверджують, що ЗМІ і депутат Олександр Фельдман (власник ТЦ "Барабашово". - Ред.) поширили неправдиву інформацію про те, що "Нацкорпус" намагався захопити магазин підприємця.

Зазначимо, що 10 червня на facebook-сторінці ТЦ з'явилося повідомлення, що прес-служба політичної партії "Національний корпус" сьогодні поширила заяву, якою підтвердила участь Нацкорпусу в силовому конфлікті на території ТЦ "Барабашово" 7 червня, під час якого постраждало 9 осіб і було сильно побито журналіста Вадима Макарюка, який на даний момент перебуває в реанімації.

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Нагадаємо, 7 червня ввечері на території ТЦ "Барабашово" сталася масова бійка за участю представників "Національного корпусу" і ветеранів АТО. Найбільше постраждав оператор місцевого телеканалу: камеру розбито, сам - у лікарні.

Поліція відкрила кримінальні провадження за фактом нападу на журналіста за ч. 2 ст. 345-1 (загроза або насильство стосовно журналіста), ч. 1. ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) і ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за санкціями статей передбачає до 10 років позбавлення волі.