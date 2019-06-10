Торговця боєприпасами викрили на Луганщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Як зазначає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацполіції, у нього вже була судимість за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України і ч. 1 ст. 309 КК України (незаконний оборот наркотичних засобів).

Упродовж травня-червня цього року слідчі Кремінського відділу поліції під оперативним супроводом працівників кримінальної поліції в рамках кримінального провадження за ст. 263 КК України (носіння, зберігання, збут вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу) викрили і затримали в порядку статті 208 КПК України місцевого жителя, який займався збутом вибухонебезпечних засобів ураження і засобів ураження ударно-дистанційної дії.

Під час проведення обшуку за місцем його проживання було вилучено значну кількість набоїв до автоматичної вогнепальної зброї. Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Наразі досудове розслідування триває. Чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Читайте також: Співробітника поліції, який продавав патрони до автомата Калашникова, затримано в Харкові, - СБУ. ФОТО





Дивіться також: Пенсіонер з Авдіївки зберігав 5 пострілів до РПГ-7 на своїй дачній ділянці: тепер йому загрожує до 5 років в'язниці. ФОТОрепортаж