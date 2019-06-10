Україна сама не відбудує Донбас, розраховуємо на відшкодування збитків РФ і допомогу ЄС, - Омелян

Про це заявив чиновник в інтерв'ю "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.

Він також повідомив, що Європейська Комісія, виконавчий орган Європейського Союзу, вже виявила готовність сприяти відбудові інфраструктури на сході України.

"Ми вважаємо, що Росія повинна заплатити за кожну краплину крові українців і за кожний грам металу, який був порізаний і вивезений з наших заводів", - сказав міністр.

Серед прикладів Володимир Омелян назвав завод Луганськтепловоз, що за його словами, був пограбований і вивезений росіянами.

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Коментуючи нові дискусії в Україні про можливість економічних зв’язків з де-факто контрольованими Росією окремими регіонами Донецької та Луганської областей, міністр сказав, що сподівається на швидке розуміння новим президентом Володимиром Зеленським, що співпраця з країною-агресором неможлива.

"Я дуже сподіваюся, що трансформація з такого президента, який готовий шукати компроміс з Росією, в президента, який відстоює національні інтереси і розуміє, що Росія ніколи не буде другом України, а буде ворогом, з яким максимально, що можливо - це вести діалог з окремих питань, поставити на цьому крапку і вести Україну в ЄС і НАТО; якщо ця трансформація Зеленського буде дуже швидкою, ми переможемо, ми не втратимо час", - сказав Омелян.

Володимир Омелян сказав, що зараз Київ зосереджений на першій фазі - поверненню окупованих Росією територій Криму та східної частини Донбасу, але вже обговорюються плани з Єврокомісією про інвестиції у такі проекти як спорудження автомагістралей та швидкісного залізничного сполучення на сході України.