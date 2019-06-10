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10.06.19 21:27

Злодій у Дніпрі намагався сховатися від поліції під лінолеумом. ФОТО

Чоловік заліз у квартиру через балкон. Пильні сусіди викликали поліцію і знайшли господарів квартири. Злодія виявили під лінолеумом на балконі.

Злодій у Дніпрі намагався сховатися від поліції під лінолеумом. ФОТО

Мешканці будинку помітили чоловіка на даху п'ятиповерхівки, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Інформатор".

Вони викликали патрульних і повідомили поліцейським, що в квартирі вже давно ніхто не живе. Також сусіди допомогли знайти господарів житла, яких викликали на місце. Разом із ними приїхали слідчі. У присутності господарів патрульні відкрили двері.

Поліцейські оглянули квартиру і дійшли до балкона. Там під лінолеумом від них ховався чоловік. Господарі квартири сказали, що бачать цього чоловіка вперше. На порушника одягли наручники і доставили у відділення поліції.

Злодій у Дніпрі намагався сховатися від поліції під лінолеумом 01
Злодій у Дніпрі намагався сховатися від поліції під лінолеумом 02

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