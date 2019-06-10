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10.06.19 21:40

В кінці терміну кожен президент стає "бандерівцем". Цей шлях уготований і Зеленському, - Омелян

'Президент України Володимир Зеленський в кінці терміну своїх повноважень стане "бандерівцем".

В кінці терміну кожен президент стає "бандерівцем". Цей шлях уготований і Зеленському, - Омелян

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив в інтерв'ю "Голосу Америки", опублікованому 10 червня.

"Кожен новий президент України розпочинав свою каденцію з переконання, що він саме той, який зможе проводити конструктивний діалог з Москвою, і що саме йому дарована роль такого миротворця, який буде гарно займатися бізнесом, розвивати стосунки, і що не буде жодної загрози анексії, чи окупації купатися з боку Росії. І кожен президент України завершував тим, що фактично ставав "бандерівцем", борючись з Російською Федерацією", - сказав він.

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За словами міністра, перший президент України Леонід Кравчук здав ядерну зброю, у Леоніда Кучми були "братство, обійми з Російською Федерацією і криза в Тузлі".

"Цим шляхом пройшов і Янукович, і Ющенко і зараз цей шлях уготований Зеленському", - вважає Омелян.

Він висловив сподівання, що "трансформація Зеленського буде дуже швидкою".

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