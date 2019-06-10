Поліція не встановила причетних до крадіжки інсектицидів, автомобіль з якими перекинувся в приплив Росі на Вінниччині

Про це в ефірі програми "Нині Вже" на Громадському заявила прес-секретар Головного управління Нацполіції у Вінницькій області Анна Олійник, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, зловмисники забрали номерні знаки, зокрема спиляли номери на кузові. Поліція припускає, що зловмисники заздалегідь приготували машину, але точно не знає, крадене авто чи ні.

"Це ускладнює завдання, але ми не припиняємо працювати над ним", - зазначила Олійник.

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Вона додала, що поліція припускає, що зловмисники навмисно підпалили автомобіль, тому що "замітали сліди".

Також Олійник розповіла, що у воду потрапило 350-400 літрів хімікатів.

Нагадаємо, минулої ночі унаслідок ДТП автомобіль Mercedes Sprinter, який перевозив інсектицид "Нурел Д", перекинувся на березі ставка, що впадає в притоку річки Рось у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області. У притоку Росі на відстані 5,4 км від гирла потрапила невизначена кількість інсектициду.

У воді з річки Рось, в яку впав автомобіль з інсектицидом, знайшли сліди 11 хімікатів. Їхній вміст перебуває в межах норми.