Готель в окупованому Криму отримав міжнародну премію, Україна засудила нагородження

Про це йдеться в Twitter дипустанови, повідомляє Цензор.НЕТ.

""Ми засуджуємо рішення компанії World Travel Awards включити готель Mriya Resort & Spa в окупованому Росією Криму в список європейських номінантів 2019 року. Це не що інше, як ганьба і згода з порушенням Росією міжнародного права. З 2018 США ввели санкції, під дію яких потрапляє готель Mriya Resort & Spa, тому, що Крим - це Україна", - зазначили в посольстві.

Так, на сайті World Travel Awards йдеться, що "Mriya Resort & Spa" отримав відразу кілька нагород - зокрема в номінації "Провідний європейський курорт для відпочинку 2019 року", "Ведучий сімейний курорт класу "люкс" Європи 2019", Провідний європейський курорт для проведення ділових заходів 2019".

Готель "Mriya Resort & Spa" розташований в окупованій Ялті. Він належить російському "Сбербанку" і є основним майданчиком для проведення так званого "Ялтинського міжнародного економічного форуму" - щорічного заходу на території окупованого півострова.

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У листопаді 2018 року готель був включений до списку санкцій США.