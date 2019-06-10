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10.06.19 22:06

Підконтрольний Кремлю суд заарештував чотирьох затриманих 10 червня кримських татар

Підконтрольний Росії Київський райсуд Сімферополя 10 червня відправив під арешт в СІЗО до 5 серпня Ризу Омерова, Енвера Омерова, Ескендера Сулейманова та Айдера Джеппарова.

Підконтрольний Кремлю суд заарештував чотирьох затриманих 10 червня кримських татар

Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

ФСБ Росії звинувачує 58-річного Енвера Омерова в "організації діяльності терористичної організації" (ч. 1 ст. 205.5 КК Росії), Сулейманова і Джеппарова - в "участі в діяльності терористичної організації" (ч. 2 ст. 205.5 КК Росії). Засідання відбувалися в закритому режимі.

Раніше 10 червня суддя підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя Денис Діденко обрав кримському татарину запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО строком на 1 місяць і 26 днів, до 5 серпня.

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Судові засідання щодо обрання запобіжного заходу ще чотирьом затриманим 10 червня кримським татарам - Ленуру Халілову, Руслану Месутову, Ельдару Кантімірову і Руслану Нагаєву - відбудуться 11 червня в Київському райсуді Сімферополя.

Раніше кримськотатарські активісти повідомили, що в Криму російські силовики проводять обшуки в декількох районах. Російські силовики затримали вісім кримських татар.

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