Підконтрольний Кремлю суд заарештував чотирьох затриманих 10 червня кримських татар

Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії, передає Цензор.НЕТ.

ФСБ Росії звинувачує 58-річного Енвера Омерова в "організації діяльності терористичної організації" (ч. 1 ст. 205.5 КК Росії), Сулейманова і Джеппарова - в "участі в діяльності терористичної організації" (ч. 2 ст. 205.5 КК Росії). Засідання відбувалися в закритому режимі.

Раніше 10 червня суддя підконтрольного Росії Київського районного суду Сімферополя Денис Діденко обрав кримському татарину запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО строком на 1 місяць і 26 днів, до 5 серпня.

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Судові засідання щодо обрання запобіжного заходу ще чотирьом затриманим 10 червня кримським татарам - Ленуру Халілову, Руслану Месутову, Ельдару Кантімірову і Руслану Нагаєву - відбудуться 11 червня в Київському райсуді Сімферополя.

Раніше кримськотатарські активісти повідомили, що в Криму російські силовики проводять обшуки в декількох районах. Російські силовики затримали вісім кримських татар.