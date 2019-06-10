Чекаємо результатів експертизи, - СБУ про розслідування візитів Бойка і Медведчука в Росію

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні СБУ.
У повідомленні зазначається: "У Службі безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками вчинення злочинів статті 110 (посягання на територіальну цілісність) і 111 (державна зрада) КК, в ході розслідування якої також досліджуються обставини візиту в березні цього року в Москву Віктора Медведчука та Юрія Бойка.
Зараз триває, призначена постановою Шевченківського районного суду м. Києва від 21.02.19, лінгвістична експертиза Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.
Зауважимо, що відповідно до ч.6 ст. 244 КПК слідчий суддя самостійно визначив експертну установу, якій доручив проведення експертизи.
Матеріали щодо візиту згаданих вище осіб у червні цього року в Санкт-Петербурзі можуть бути також перевірені в рамках цього кримінального провадження.
Чекаємо результатів експертизи для надання правової оцінки дій Медведчука і Бойка під час візиту в РФ".
Нагадаємо, прес-секретар президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що в Адміністрації президента України рекомендують Генеральному прокурору України Юрію Луценку звернути увагу на візити засновника "Опозиційної платформи - За життя" Юрія Бойка і голови політради партії "Опозиційна платформа - За життя", кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука в Росію.