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10.06.19 23:47

Суд заарештував поліцейського, який збив у Конотопі дитину на пішохідному переході

10 червня Жовтневий районний суд Полтави заарештував на два місяці інспектора сектора реагування патрульної поліції Конотопа, який збив на пішохідному переході дитину

Суд заарештував поліцейського, який збив у Конотопі дитину на пішохідному переході

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Згідно з рішенням суду, поліцейський може вийти з СІЗО, якщо внесе заставу в розмірі 57 тис. грн. Крім того, правоохоронця відсторонено від виконання службових обов'язків на два місяці.

У разі доведення провини поліцейському загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого, зазначили в ДБР.

Нагадаємо, 7 червня водій, що працює в Конотопському відділі поліції, на службовому автомобілі наїхав на 10-річного хлопчика на пішохідному переході на вулиці Успенсько-Троїцькій у Конотопі. Дитину госпіталізували.

Слідство проводять слідчі Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом прокуратури Сумської області.

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