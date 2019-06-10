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10.06.19 23:34

Пожежа в одеській психіатричній лікарні - у вогні загинуло чотири особи. ФОТОрепортаж

Увечері 10 червня в Одесі на вулиці Академіка Воробйова горить будівля психіатричної лікарні №7.

Як передає Цензор.НЕТ про це пише видання Одеса-медіа.

Як розповідають очевидці, вогонь охопив приміщення, де перебувають ветерани і лежачі хворі. На місце пожежі вже прибули десять пожежних розрахунків.

З палаючої будівлі чути крики, рятувальники намагаються евакуювати людей.

Як повідомив кореспондент видання з місця подій, у результаті пожежі загинуло кілька людей. Інформація про інших постраждалих уточнюється.

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Рятувальники продовжують евакуювати людей з палаючого приміщення. Відомо вже про 30 врятованих. За офіційними даними серед загиблих - медсестра і троє пацієнтів лікарні.

За словами працівників медзакладу, вогонь охопив відділення геронтології.

Пожежа в одеській психіатричній лікарні - у вогні загинуло чотири особи 01
Пожежа в одеській психіатричній лікарні - у вогні загинуло чотири особи 02
Пожежа в одеській психіатричній лікарні - у вогні загинуло чотири особи 03
Пожежа в одеській психіатричній лікарні - у вогні загинуло чотири особи 04

Фото: Максим Войтенко

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