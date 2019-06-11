Шість вишів "мінували" в Харкові 10 червня, правоохоронці евакуювали 13 550 осіб

Згідно з даними Відділу комунікації поліції Харківської області, повідомлення про замінування вищих навчальних закладів на проспекті Науки, площі Конституції, вулицях Маршала Бажанова, Сумській та Алчевських, надійшло на електронну пошту навчальних закладів 10 червня інформує Цензор.НЕТ.

На місцях подій працювали співробітники слідчо-оперативних груп, кінологічного центру, фахівці вибухотехнічного управління поліції. Жодних вибухових пристроїв чи небезпечних речовин правоохоронці не виявили.

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Повідомлення зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних відділів поліції. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України.