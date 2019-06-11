"Укроборонпром" поки не зміг замінити російські складові в танках "Оплот", - Міноборони

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у відомстві на запит Радіо Свобода.

У Міноборони повідомили, що в 2019 році не укладали контракти на виготовлення танків "Оплот" з "Укроборонпромом". Харківське конструкторське бюро машинобудування імені Морозова проводить дослідницьку роботу щодо заміни російських деталей, яка поки не закінчена.

БМ "Оплот" був прийнятий на озброєння у 2009 році, але в підрозділи ЗСУ бойові машини досі не надійшли.

У жовтні 2015 року начальник бронетанкового управління Збройних сил України генерал-майор Юрій Мельник заявляв, що наступного року українська армія почне закуповувати танки Т-84 "Оплот".

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