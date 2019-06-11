Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
11.06.19 08:38

"Укроборонпром" поки не зміг замінити російські складові в танках "Оплот", - Міноборони

Державний концерн "Укроборонпром" повідомив Міністерство оборони України про неготовність укласти контракти на поставку новітніх українських танків Т-84 БМ "Оплот" у зв'язку з роботами, що тривають, щодо імпортозаміщення складових, які виготовляли в Російській Федерації.

"Укроборонпром" поки не зміг замінити російські складові в танках "Оплот", - Міноборони

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у відомстві на запит Радіо Свобода.

У Міноборони повідомили, що в 2019 році не укладали контракти на виготовлення танків "Оплот" з "Укроборонпромом". Харківське конструкторське бюро машинобудування імені Морозова проводить дослідницьку роботу щодо заміни російських деталей, яка поки не закінчена.

БМ "Оплот" був прийнятий на озброєння у 2009 році, але в підрозділи ЗСУ бойові машини досі не надійшли.

У жовтні 2015 року начальник бронетанкового управління Збройних сил України генерал-майор Юрій Мельник заявляв, що наступного року українська армія почне закуповувати танки Т-84 "Оплот".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ взяли на озброєння систему виявлення підводних човнів "Ятрань". ВIДЕО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100