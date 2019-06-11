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11.06.19 07:47

Під час пожежі в одеській психіатричній лікарні загинуло шестеро осіб. Зеленський доручив створити комісію з розслідування інциденту

За уточненими даними, під час пожежі в психіатричній лікарні загинуло шестеро осіб. Президент Зеленський висловив співчуття родичам загиблих і доручив створити комісію з розслідування інциденту.

Під час пожежі в одеській психіатричній лікарні загинуло шестеро осіб. Зеленський доручив створити комісію з розслідування інциденту

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у твітері Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Пожежа в Одеській психіатричній лікарні. Страшна трагедія. Пожежу ліквідовано, але вже шестеро загиблих. Доручаю прем’єру В.Гройсману негайно створити держкомісію з розслідування. Причини будуть з'ясовані. Мої співчуття рідним та близьким загиблих".

Прем'єр-міністр В.Гройсман у Фейсбуці написав: "Сталась трагедія. Пожежа в Одеській клінічній психіатричній лікарні. Загинули люди. Мої співчуття рідним і близьким постраждалих.

Звісно, буде проведено розслідування і встановлені винні. Але хочу звернутись до тих, в чиї обов'язки входить турбуватись, щоб такого не ставалось. Ця трагедія - гірке нагадування, що найменша ваша недбалість здатна призвести до смерті ні в чому невинних людей. Давайте не тільки шукати винних, а й вчитись відповідальності!"

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