П'ять країн Євросоюзу, серед яких Німеччина та Франція, підтримали парламент Молдови

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в спільній заяві ФРН, Франції, Великої Британії, Польщі та Швеції, розміщеній на сайті німецького МЗС.

"У нинішній конституційній кризі ми розглядаємо і підтримуємо парламент Молдови як представника молдавського народу і як найбільш відповідне місце для обговорення всіх політичних питань, зокрема спірних", - йдеться в заяві.

Зазначається, що в ЄС уважно стежать за нещодавніми подіями в Республіці Молдова і вважають, що демократично обрана парламентська більшість ухвалила важливі рішення, включно з формуванням уряду.

Країни, які виступили із заявою, закликали до спокою і стриманості, нагадавши, що відповідальність за вирішення конституційної кризи в Молдові мирними засобами несуть всі сторони.

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Нагадаємо, парламент Молдови затвердив склад нового уряду і оголосив країну "захопленою державою", яку потрібно звільняти. Партія соціалістів і правий блок ACUM об'єдналися, обрали голову парламенту і затвердили склад уряду. Новою прем'єркою Молдови обрано Майю Санду.

Проте Конституційний Суд визнав рішення парламенту незаконними. Суд у неділю тимчасово відсторонив від посади президента Ігоря Додона, надавши колишньому прем'єр-міністру Павлу Філіпу повноваження щодо розпуску парламенту. Він одразу ж підписав указ про розпуск парламенту і призначення дати дострокових виборів на 6 вересня.

Зі свого боку, парламент Молдови визнав незаконними всі рішення Конституційного Суду і оголосив поза законом уряд Філіпа і Демпартію, головою парламентської фракції якої він одночасно є.

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ЄС назвав сформований напередодні новий уряд Молдови легітимним, позитивно сприймає ухвалені ним рішення і готовий з ним співпрацювати.

10 червня в Кишиневі відбулося засідання двох урядів - на чолі з Павлом Філіпом і на чолі з Майєю Санду. Обидва кабінети міністрів не визнають легітимність один одного.