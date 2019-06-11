Ворог за добу 17 разів атакував позиції ОС на Донбасі: українські воїни не постраждали, поранено двох найманців РФ, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 12 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- шість разів Водяне - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- Опитне - з мінометів калібру 120 і 82 мм;

- район населеного пункту Піски - з 82 мм мінометів;

- населений пункт Мар'їнка - з мінометів калібру 120 мм;

- Широкине - зі стрілецької зброї;

- околиці Новотроїцького - з гранатометів і стрілецької зброї;

- Пищевик - зі станкового протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників були обстріляні п'ять разів:

- Зайцеве - з мінометів калібру 120 мм;

- Світлодарськ - застосовувалися 120 мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети;

- район населеного пункту Південне - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів;

- поблизу Новоолександрівки - із гранатометів;

- на околиці Новгородського - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів.

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"Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників немає. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, яке не суперечить Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки 10 червня двох окупантів було поранено.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил двічі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив два обстріли позицій українських захисників:

- поблизу населеного пункту Водяне - стрілецька зброя;

- Піски - автоматичні гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецька зброя.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в прес-центрі ОС.



