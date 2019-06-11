Після рішень міжнародних судів РФ буде змушена сісти за стіл переговорів щодо Криму, - Клімкін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі телепроекту Крим.Реалії розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Я впевнений, в якийсь момент Росія буде змушена сісти за стіл переговорів... Буде рішення міжнародного суду щодо двох фундаментальних конвенцій, зокрема про заборону фінансування расової дискримінації. Буде рішення міжнародного арбітражу згідно з конвенцією про морське право. І там теж абсолютно ясно, що робить Росія. І наслідки цих рішень вона буде змушена обговорювати", – заявив очільник МЗС України.

На його думку, спочатку Росія "буде змушена" обговорювати гуманітарні та екологічні проблеми в Криму.

"Але далі мова піде про статус анексованого півострова і його деокупацію. За стіл переговорів можуть сісти разом представники країн і міжнародних організацій", – вважає Клімкін.

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Після окупації Криму Київ пропонував Москві різні формати і платформи для переговорів щодо Криму, розповів міністр закордонних справ України, але Росія відкидала всі пропозиції. Коли саме розпочнуться переговори щодо Криму, Клімкін не наважився спрогнозувати.

Голова МЗС України також зазначив, що українські громадяни, які приїжджають до Криму, не можуть перебувати в безпеці, і що частина громадян Росії вважає за краще відпочивати на курортах Туреччини, а не на окупованому півострові.

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Нагадаємо, російський міністр оборони Сергій Шойгу 11 березня 2019 року заявив, що Росія посилила угруповання військ в окупованому Криму. За його словами, це "забезпечує захист території півострова та інтересів Росії в Чорному морі".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові. У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.