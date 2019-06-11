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11.06.19 08:05

Пожежа в одеській психіатричній лікарні: шестеро людей загинули, ще п'ятеро - госпіталізовані, - ДСНС

Унаслідок пожежі в "Одеському обласному медичному центрі психічного здоров'я" загинуло 6 осіб, ще 5 - госпіталізовано.

Пожежа в одеській психіатричній лікарні: шестеро людей загинули, ще п'ятеро - госпіталізовані, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За даними відомства, 10 червня о 21:44 у Суворовському районі м. Одеса на вул. Академіка Воробйова, 9 сталося загорання даху одноповерхового корпусу комунального некомерційного підприємства "Одеський обласний медичний центр психічного здоров’я" Одеської облради на площі 500 м2. О 23:19 пожежу ліквідовано.

Підрозділами ДСНС врятовано 15 осіб (з них 4 особи померли не приходячи до тями) та 6 осіб з отруєнням чадним газом госпіталізовано у важкому стані (з них 2 особи померли).

Додатково о 4:20 11 червня госпіталізовано ще одну особу у стабільному стані.

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"Загалом загинуло 6 осіб, госпіталізовано 5 осіб", - йдеться в повідомленні.

До гасіння залучалося 57 рятувальників особового складу та 12 од. техніки ДСНС.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родичам загиблих і доручив створити комісію з розслідування інциденту.

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