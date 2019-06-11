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11.06.19 09:00

14 судів не здійснюють правосуддя, у 154 - кількість суддів менш ніж 60% від штату, - глави Верховного Суду, ВРП і ВККС закликали до вирішення кадрових проблем у системі правосуддя

Голови Верховного суду Валентина Данішевська, Вищої ради правосуддя (ВРП) Володимир Говоруха, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) Сергій Козьяков, Ради суддів України Олег Ткачук, Державної судової адміністрації України (ДСАУ) Зеновій Холоднюк, ректор Національної школи суддів України Микола Оніщук виступають за якнайшвидше (1-2 місяці) проведення конкурсів на зайняття вакантних посад в окружних судах.

14 судів не здійснюють правосуддя, у 154 - кількість суддів менш ніж 60% від штату, - глави Верховного Суду, ВРП і ВККС закликали до вирішення кадрових проблем у системі правосуддя

У спільній заяві, опублікованій на сайті ВРП у понеділок, наголошується, що з початку судової реформи з 2016 року кваліфікаційне оцінювання за критеріями компетентності, доброчесності та професійної етики пройшов 2701 суддя, і триває кваліфікаційне оцінювання щодо 2586 суддях. Водночас за цей період понад 2 тис. суддів були звільнені з посад, що істотно вплинуло на укомплектованість судів і здатність у розумні терміни забезпечувати розгляд справ, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в країні 14 судів не здійснюють правосуддя у зв’язку з відсутністю суддів або повноважень у суддів, у 154 судах кількість суддів, що здійснюють правосуддя, становить менше 60 % від штатної чисельності. Унаслідок цього порушується право громадян на забезпечення державою доступу до правосуддя", - заявляють представники судової гілки влади.

Також, за їхніми словами, залишається невирішеною проблема суттєвої різниці у винагороді суддів, які ще не пройшли кваліфікаційне оцінювання, зокрема з незалежних від них причин.

"Вирішення кадрових проблем у системі правосуддя значно ускладнюють і тривалі спроби блокування роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, що здійснюються як у судовий, так і в позасудовий спосіб", - зазначено в заяві.

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З огляду на зазначене керівники ВРП, ВККС, Ради суддів, ДСАУ, Національної школи суддів вважають, що першочергове завдання всіх органів суддівського управління – домогтися суттєвих і негайних зрушень щодо вирішення комплексу кадрових проблем у системі правосуддя.

"Із цією метою рекомендовано: ВККСУ у стислі строки (1–2 місяці) оголосити і провести конкурси на зайняття вакантних посад у місцевих (окружних) судах для кандидатів на посади суддів, що пройшли спеціальну підготовку в НШСУ, а також у судах з кадровим дефіцитом 50 % і більше; ВРП, ВККСУ, ДСАУ впродовж ІІІ–ІV кварталів 2019 року завершити переведення суддів до апеляційних, а також до новостворених місцевих (окружних) судів", - йдеться в заяві.

Також ВККСУ має розглянути можливість прискорення проведення кваліфікаційного оцінювання: "За потреби внести зміни до Положення про порядок та методологію кваліфікаційного оцінювання, показники відповідності критеріям кваліфікаційного оцінювання та засоби їх встановлення. У пріоритетному порядку провести кваліфікаційне оцінювання суддів, у яких закінчився п’ятирічний термін повноважень", - йдеться в заяві.

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У свою чергу ДСАУ має визначити оптимальну кількість суддів в апеляційних і місцевих (окружних) судах і прискорити отримання результатів дослідження з вимірювання навантаження на суддів та їх затвердження Радою суддів України.

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