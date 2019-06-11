Поліція кваліфікувала пожежу в одеській психлікарні як порушення вимог пожежної безпеки

Правоохоронці внесли відомості про пожежу в психіатричній клініці в Одесі до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України, повідомили в поліції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

Також зазначається, що з будівлі, де сталася пожежа, в інші лікарні було перенаправлено 41 пацієнта.

Загалом на момент займання у відділенні медичного центру перебувала 51 особа, троє з них - медичний персонал. При цьому в поліції наголошують, що дані про загибель медсестри внаслідок пожежі поки не підтверджені.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родичам загиблих і доручив створити комісію з розслідування інциденту.