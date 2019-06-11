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11.06.19 10:37

Росія готова зустрітися в нормандському форматі, - Лавров

Російська Федерація готова до зустрічей у форматі "нормандської четвірки" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Росія готова зустрітися в нормандському форматі, - Лавров

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

"Партнери по "нормандській четвірці" пропонують провести саміт, ми готові до зустрічей у будь-якій конфігурації", - сказав Лавров, виступаючи на форумі "Примаковські читання" у вівторок у Москві.

Він зазначив при цьому: "Не треба забувати, що ключовий механізм виконання Мінських домовленостей - це контактна група, єдина платформа, на якій працюють спільно Київ, Донецьк і Луганськ за сприяння з боку Росії та ОБСЄ".

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За словами міністра, "без того, щоб там домовлятися, жодного прогресу не вийде - нормандський формат не може нав'язати свої рішення, якщо самі сторони не погодяться".

"Якщо ми поважаємо нормандський формат, то треба виконувати те, про що там домовляються", - наголосив Лавров.

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