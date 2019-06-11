До прокуратури АРК на допит прийшов підозрюваний у державній зраді ексглава Апеляційного суду Криму Чорнобук

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Він прийшов у супроводі адвоката Костянтина Грицишена

Водночас Чорнобук відмовляється від спілкування з пресою.

Зі свого боку, начальник управління прокуратури АР Крим Вадим Лушпієнко заявив, що досудове розслідування щодо Чорнобука завершено 7 червня. Зараз він ознайомлюватиметься з матеріалами справи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваного в державній зраді ексглаву Апеляційного суду Криму Чорнобука звільнили з-під варти

Нагадаємо, журналісти "Слідство.Info" 3 листопада повідомили про затримання колишнього голови Апеляційного суду АР Крим Валерія Чорнобука. За версією слідства, під час російської спецоперації з окупації півострова колишній суддя активно співпрацював з агресорами. Так, 24 березня 2014 року на засіданні суду він закликав суддів вчити законодавство РФ і отримувати російські паспорти.

Валерія Чорнобука підозрюють у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 ("Державна зрада") Кримінального кодексу України. У прокуратурі повідомили, що екс-главі Апеляційного суду АРК Чорнобука повідомили про підозру в зраді ще 11 липня 2018 року.

10 червня підозрюваного в держзраді ексглаву Апеляційного суду Криму Чорнобука звільнили з-під варти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд скасував постанову ВР про звільнення екс-глави апеляції Криму Чорнобука