Попередня причина пожежі в одеській психлікарні - занесення вогню ззовні. Відкрито провадження за статтею про умисне вбивство, - поліція

Про це повідомили 11 червня в поліції Одеської області, передає Цензор.НЕТ.

"До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за пунктами 1 і 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Згідно з актом рятувальників, попередня причина займання - занесення вогню ззовні", - йдеться в повідомленні.

В адміністративному корпусі лікарні та в кабінетах трьох посадових осіб медзакладу тривають обшуки. Встановлюється наявність пожежно-технічної документації, яка буде вилучена для ретельного вивчення.

У поліції також повідомили, що серед шістьох загиблих - медсестра клініки.

"Попередня причина смерті - отруєння чадним газом. Особи загиблих встановлено, їхні тіла направлено на експертизу. Ще шестеро пацієнтів лікарні госпіталізовані, один з них у вкрай важкому стані", - додали правоохоронці.

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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родичам загиблих і доручив створити комісію з розслідування інциденту.