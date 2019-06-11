ДСНС отримала повідомлення про замінування КС: на місце виїхали з перевіркою, засідання суду триває

Про це theБабелю повідомила речниця поліції Києва Яна Неруш, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, повідомлення надійшло на електронну пошту Державної служби з надзвичайних ситуацій. Поліція отримала його о 10:30.

Засідання Конституційного суду розпочалося о 10:00 і триває досі. Перерв не було.

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Як повідомлялося, президент Зеленський підписав указ "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів", згідно з яким день голосування на позачергових виборах депутатів призначений на 21 липня.

Конституційне подання 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) цього указу президента надійшло до КС 24 травня.

Нардепи вважають, що указ не відповідає такому елементу верховенства права, як юридична визначеність, оскільки не містить належного обґрунтування наявності підстав для дострокового припинення повноважень парламенту.

Автори клопотання зазначають, що відповідно до п.1 ч.1 ст.90 Конституції України президент не встановлює відсутність або наявність коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді, а лише видає указ за наявності юридичного факту - відсутність коаліції депутатських фракцій у парламенті протягом одного місяця з дня припинення її діяльності.

На думку народних депутатів, указ суперечить низці норм Конституції України.

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Представник президента України Володимира Зеленського в Конституційному суді України Федір Веніславський напередодні наголосив, що указ президента про розпуск Верховної Ради і призначення позачергових виборів повністю відповідає Конституції України.

"Президент абсолютно однозначно використовував своє право, на підставі абсолютно чітких, зрозумілих, прогнозованих правових підстав, і достроково припинив повноваження Верховної Ради. На наше переконання, у Конституційного Суду немає і бути не може жодних правових підстав ставити під сумнів конституційність указу президента", - сказав він на брифінгу в понеділок у Києві.

Веніславський переконаний, що на засіданні КС 11 червня його команда повністю доведе, що указ президента є конституційним і "розіб'є будь-які доводи опонентів".

Представник Зеленського у КС зазначив, що відсутність коаліції депутатських фракцій у парламенті з 29 березня 2016 року, коли з неї офіційно вийшла Радикальна партія Олега Ляшка, є загальновідомим фактом і навіть не потребує особливого доведення. Він також нагадав, що 16 та 17 лютого 2019 року з коаліції "Європейська Україна" вийшли фракції "Батьківщина" та "Самопоміч".

"Відсутність коаліції визнано і самими народними депутатами, і попередній президент Порошенко заявляв, що він має право достроково припинити повноваження парламенту, але він його не застосовує", - додав він.