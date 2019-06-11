Київ потрапив у топ-20 міст світу з найбільшою завантаженістю доріг. СПИСОК

Про це йдеться в дослідженні Traffic Index від постачальника пристроїв GPS-навігації, передає Цензор.НЕТ.

За підрахунками укладачів рейтингу, в 2018 році показник для столиці України виріс на 2%. Таким чином, жителі Києва витрачали в пробках на 46% часу більше, ніж займало б подолання тієї ж відстані по вільній дорозі.

Найлегшим днем ​​для руху на дорозі в 2018 році стало 8 квітня - тоді показник завантаженості на дорогах був 6%. Найважчим днем ​​було 1 березня з рівнем завантаженості в 107%.

Найважчий час для київських водіїв - періоди з 8:00 до 9:00 ранку і 17:00-19:00 ввечері. Вранці максимальний час затримки в дорозі становив 26 хвилин, увечері - 27.

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Найбільш завантаженими стали дороги Мумбаї (Індія) і Боготи (Колумбія), де час в дорозі займав відповідно на 65% і 63% більше, ніж без заторів.

Індекс трафіку TomTom надає дані про рівні завантаженості в 403 містах в 56 країнах на 6 континентах.

Статистика індексу TomTom Traffic розраховується на основі анонімних даних GPS, зібраних за допомогою навігаційних пристроїв, вбудованих у приладову панель, і смартфонів.