Ми скликаємо помісний собор на 20 червня. Цим ми покажемо, що Київський патріархат був, є і буде, - Філарет

Він сказав про це у відповідь на запитання журналістів перед початком форуму "За Українську Православну Церкву! За Київський Патріархат!", передає Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

"Ми скликаємо помісний собор, на якому не затвердимо рішення того собору, який був 15 грудня 2018 р. Отже, він для нас не є обов'язковим. Цим ми покажемо, що Київський патріархат був, є і буде. Собор ми скликаємо на 20 червня", - сказав Філарет.

Помісний собор - збори церковних архієреїв, священників і мирян, який може схвалювати стратегічні рішення в церкві і скасовувати рішення синоду. Скликання такого собору Філаретом суперечить статуту Православної церкви України, адже це може робити предстоятель церкви, митрополит Київський і Всієї України Епіфаній.

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Нагадаємо, 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі предстоятелем Української помісної православної церкви обрали митрополита Переяславського і Білоцерківського Епіфанія, представника Української православної церкви Київського патріархату.

6 січня 2019 року в церкві Святого Георгія в резиденції Вселенського патріархату в Константинополі під час святкової літургії з участю Патріарха Варфоломія предстоятелю Православної церкви України Епіфанію вручили Томос про автокефалію української церкви.

9 січня в Константинополі члени Синоду Вселенського патріархату підписали Томос про автокефалію української церкви.

Водночас у травні 2019 року патріарх Філарет заявив про намір відновити УПЦ КП та очолити її замість Епіфанія. У відповідь митрополит Епіфаній заявив: "Повернення української церкви до "Київського патріархату" означає втрату Томосу". У відповідь Філарет заявив: "Київський патріархат не ліквідовано, об'єднавчий собор у Софії не був українським". Також він закликав Епіфанія "нічого не робити всередині церкви" без його згоди і пообіцяв боротися за церкву, "незалежну від Москви та Константинополя". Тим часом Епіфаній заявив: "Розколу в ПЦУ немає і не буде". У відповідь Філарет заявив, що предстоятель ПЦУ Епіфаній угодний Москві, а також, що президент Петро Порошенко і митрополит Епіфаній обдурили його, порушивши домовленості між ними під час Об'єднавчого собору: "Якби знав, що буде так, я б не висував Епіфанія на соборі".