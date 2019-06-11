РФ не має наміру робити "жести" для команди Зеленського стосовно Донбасу, - Лавров

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав під час виступу на міжнародному науково-експертному форумі "Примаковські читання".

"Потрібно всім бути чесними. Усі підписувалися під цими Мінськими домовленостями - там чітко сказано, що насамперед має зробити уряд у Києві, а які дії - Донецьк і Луганськ, або, як їх називають, ОРДЛО, і неможливо звалювати провину за відсутність прогресу на когось іншого", - сказав Лавров.

"Що стосується питання, чи не можна зробити якогось жесту, щоб зрушити процес з мертвої точки. Знаєте, ми жестів позитивних наробили стільки, що, напевно, для інших нормальних партнерів вистачило б з лишком для того, щоб почати відповідні рухи", - наголосив Лавров.

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Водночас він заявив, що західні країни "штучно створили" кризу у відносинах з Росією під приводом "того, що сталося в Криму і на сході України".

Нагадаємо, раніше делегація Російської Федерації на слуханнях Постійного третейського суду в Гаазі недоречно порівняла проголошення суверенітету України в 1990 році з проведенням псевдореферендуму в Криму за участю російських окупаційних військ у 2014 році.