Указ Зеленського про дострокове припинення повноважень ВР порушує Конституцію, - нардеп Алексєєв

Про це під час доповіді на засіданні Конституційного Суду України щодо розгляду законності указу про розпуск парламенту заявив народний депутат фракції "Народний фронт" Ігор Алексєєв, повідомляють в НФ.

"Сімдесят років тому було засновано Раду Європи. В її статуті закладені підвалини справжньої демократії: особисті та політичні свободи, верховенство права. Верховенство права – не віртуальна категорія, а поняття, наповнене практичним змістом. Воно і першим вказано серед засад діяльності КСУ. Глава Держави та гарант Конституції наділений повноваженнями. Серед них і право дострокового припинення повноважень Верховної Ради України, згідно статті 90 Конституції", - зазначив парламентар.

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Ігор Алексєєв додав, що Конституція визначає чіткі підстави, за яких президент може ухвалити відповідне рішення. Вони є виключними і не підлягають розширеному тлумаченню.

"Ось ці умови:

Протягом місяця у Верховній Раді не сформовано коаліцію; Протягом 60 днів після відставки Кабінету міністрів не сформовано персональний склад уряду; Протягом 30 днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.

Слід зазначити, що жодної з цих підстав на момент видання президентського указу про розпуск Верховної Ради не існувало. Конституційна підстава дострокового припинення повноважень парламенту, на яку посилається президент у своєму указі, передбачає наявність двох умов: юридичного факту припинення діяльності коаліції, та неспроможності ВРУ створити її протягом одного місяця", - акцентував Алексєєв.

Він також зазначив, що під час консультацій президента з головами парламентських фракцій та керівництвом ВР, президент припустив відсутність коаліції з 2016 року. Однак народний депутат зазначив, що формування коаліції в листопаді 2014 року відповідало Конституції. З того моменту і до 17 травня 2019 року чисельність коаліції відповідала закону і налічувала конституційну більшість складу парламенту.

"Жодних фактів, які б підтверджували припинення діяльності коаліції "Європейська Україна" до дати 17 травня 2019 року, немає", - наголосив він.

Таким чином, підкреслив народний депутат, починаючи з 17 травня 2019 року – дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій "Європейська Україна", що відображено у стенограмі, Верховна Рада України восьмого скликання має гарантований Конституцією України один місяць для формування наступної коаліції.

На момент оприлюднення Указу Президента № 303/2019 даний строк не сплинув, що вже вказує на неконституційність даного Указу, підкреслив він.

Ігор Алексєєв зазначив, що Конституція надає право народним депутатам України сформувати нову коаліцію, підписати нову коаліційну угоду і навіть внести подання Президенту України щодо кандидатури нового Прем'єр-міністра України.

"Таким чином народ України, який голосував на вільних і демократичних виборах 2014 і обрав цей склад парламенту, був позбавлений Президентом України права через своїх представників у парламенті формувати державну політику", - наголосив представник "Народного фронту".

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"Конституційних підстав для дострокового припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання та призначення позачергових виборів не існувало. Навіть станом на сьогодні президент не має повноважень дострокового розпуску ВР. Він набуде їх тільки 17 червня, коли сплине місяць на формування коаліції. Але і в цей час мине шестимісячний термін, визначений в статті 90, коли президент може розпустити парламент. Таким чином, глава держави не може припинити повноваження Верховної Ради, а його указ не відповідає Конституції України", - підсумував Алексєєв.

Зі свого боку ще один ініціатор конституційного подання, народний депутат з фракції Радикальної партії Олег Купрієнко у своєму виступі пояснив: "Стверджую, що на момент підписання указу ... права президента на таку дію не було. Лише 18 червня біля нього це право має з'явитися ... Таким чином, указ є таким, що не відповідає Конституції", - повідомляє Інтерфакс-Україна.