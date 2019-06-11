Критикувати і бути незадоволеним ситуацією значно простіше, ніж взяти на себе відповідальність, - Беленюк пояснив, навіщо йде в політику

Про це Беленюк написав у своєму Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Отже, друзі:) У вас, напевно, накопичилися питання, на частину з яких зараз дам відповідь:) Моя мрія - золото олімпіади в Токіо, ніхто не має наміру відмовлятися від мрії! Благо, до неї трохи більше року:) Президент і його команда побачили в мені людину, якій під силу позитивно змінити ситуацію в українському спорті! Усвідомивши, що критикувати і бути незадоволеним ситуацією значно простіше, ніж взяти на себе відповідальність, вирішив прийняти пропозицію, повністю віддаючи собі звіт куди йду, для чого йду, які репутаційні ризики пов'язані з цим рішенням! Ніхто не обіцяє, що буде легко, але і ми не з боязких;)", - заявив він.

"Життя мене доволі непогано загартувало із самого дитинства, тому будь-які випади на мою адресу з боку абсолютно різних людей, більшість з яких мені навіть заочно не знайомі, мене аж ніяк не зачіпають і зачепити не можуть:) журналісту з Чернігова нічого навіть вибачатися, він навряд чи щось зрозумів, та й мені його вибачення не потрібні, моя самооцінка не постраждала)) Зараз живу колишнім життям, що буде після... побачимо!;) то ж з Богом;)", - додав Беленюк.

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