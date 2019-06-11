Зеркаль у Гаазі: Із 2014 року Росія вкрала в України понад 9 млрд кубометрів природного газу

Про це у своєму виступі заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції, агент України Олена Зеркаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Учора Росія відчайдушно намагалася модифікувати предмет цієї справи, аби загнати його у межі заперечень Росії. Сьогодні ж ви побачите справжню суть справи, представленої на ваш розгляд. Відповідно, вам стане зрозуміло, чому жодне із заперечень Росії не становить перешкоди для вашої юрисдикції", - сказала Зеркаль, звертаючись до членів суду.

За її словами, Росія розкрадає українські ресурси у Чорному морі, не дає доступу до покладів нафти й газу.

"Починаючи з весни 2014 року, Росія викрала вже понад 9 мільярдів кубометрів природного газу. Вона намагалася позбавити ліцензій на вироблення електроенергії, що були належним чином видані органами влади України, і видала власні ліцензії російським компаніям. Росія навіть відібрала в нас цінні сучасні мобільні бурові установки, що їх вона пересуває просторами Чорного моря, на які ми маємо право, щоб добувати наш природний газ", - наголосила вона.

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Як повідомлялося, слухання триватимуть до вечора. Транслюватимуть наживо лише перші 30 хвилин. У понеділок свою позицію озвучила РФ. Згідно з графіком завтра у слуханнях оголошено перерву. Другий раунд розпочинається 13 червня, виступатиме Росія. Наступного дня, 14 червня, слово матиме українська сторона.

Постійна палата третейського суду в Гаазі з 10 по 14 червня проводить слухання щодо попередніх заперечень РФ у справі за позовом України щодо порушення права прибережної держави відповідно до Конвенції ООН з морського права 1982 року стосовно спору між Україною та Російською Федерацією щодо прав прибережної держави в Чорному й Азовському морях та у Керченській протоці.

Постійна палата третейського суду (ППТС) розміщена в тій самій будівлі, що й Міжнародний суд ООН, у якому 7 червня закінчилися слухання за позовом України проти Росії.

14 вересня 2016 року Україна ініціювала окреме провадження проти РФ щодо порушення нею Конвенції ООН з морського права і просить суд у Гаазі підтвердити права України в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці.

У травні 2017 року відбулося перше процедурне засідання Трибуналу за конвенцією з морського права ООН, в рамках якого створено арбітраж для розгляду спору України проти РФ. Меморандум, тобто пакет доказів того, що Росія порушує суверенні права України в Чорному та Азовському морі та в Керченській протоці, було подано до Постійної палати третейського суду в Гаазі 19 лютого 2018 року. Росія подала до Міжнародного трибуналу свої заперечення щодо юрисдикції цієї інституції розглядати позов України проти РФ.