Люди очікують по 10 годин: в ОБСЄ повідомили, що терористи ввели обмеження на блокпостах

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-служби ОБСЄ.

"9 червня на блокпості збройних формувань поблизу н. п. Оленівка (непідконтрольний урядові, 23 км на південний захід від Донецька) команда Місії зафіксувала щонайменше 200 автомобілів у черзі на виїзд до підконтрольних урядові районів. Чоловік і жінка (50–59 років) розповіли про те, що вони очікують на цьому блокпості вже понад 10 годин, щоб потрапити до підконтрольних урядові районів", - йдеться в повідомленні.

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В ОБСЄ зазначили, що троє членів збройних формувань на блокпості повідомили спостерігачам про те, що кілька днів тому набуло чинності нове "розпорядження", згідно з яким лише 6 автомобілям дозволено в’їжджати на блокпост кожні 30 хвилин.