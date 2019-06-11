Від початку доби на Донбасі зафіксовано три ворожі обстріли, одного українського воїна поранено, - Міноборони

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міноборони, про це під час традиційного брифінгу повідомив спікер відомства полковник Олександр Мотузяник.

Два ворожі обстріли сталися цієї ночі в районі н.п. Піски і Водяне, де окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. Ще один зафіксовано о восьмій ранку біля с. Південне. Там противник застосував міномети 82-мм калібру, витративши три боєприпаси та ведучи вогонь з СПГ.

Зазначається, що на ворожий обстріл українські захисники відповіли вогнем з озброєння БМП і піхотної зброї, в інших випадках - не реагували.

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"Від початку цієї доби один український захисник зазнав поранення, однак стан його здоров’я цілком задовільний. Наразі він отримує медичну допомогу від наших військових лікарів", - повідомив Мотузяник.