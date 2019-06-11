Кабмін ухвалив усі необхідні рішення для запобігання зростанню цін на електроенергію з 1 липня, - Гройсман

Кабінет міністрів ухвалив усі необхідні рішення для запобігання зростанню цін на електроенергію з 1 липня, коли має розпочати свою роботу ринок електроенергії.

Про це в ефірі вінницького телеканалу "Віта" заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман, повідомляє УНІАН із посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.

"Парламент у 2017 році прийняв закон про ринок електроенергії. Уряд зобов'язаний вжити всіх заходів, щоб з 1 липня ринок запрацював. Але! Не можна допустити зростання вартості електроенергії для людей і промисловості. Промисловість - це наш фактор зростання. І ми прийняли всі необхідні рішення, щоб не допустити підвищення ціни для населення і обмежити зростання для промисловості. Це урядові рішення. Незалежний регулятор повинен прийняти свої рішення і остаточно затвердити те, що схвалив уряд. Тоді ніяких підвищень ціни не буде", - цитує Гройсмана його прес-служба.

Як зазначалося, 5 червня Кабінет міністрів поклав спеціальні зобов'язання з постачання електроенергії для потреб населення з 1 липня 2019 року до 31 грудня 2020 року на державні енергогенеруючі компанії "Енергоатом", "Укргідроенерго", а також на "Укренерго" та операторів систем розподілу. Як зазначив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик, дане рішення дозволить не піднімати ціни на електроенергію для населення у новому ринку електроенергії.



