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11.06.19 13:55

Рішення КС щодо указу про розпуск Ради має бути не пізніше 29 червня, але ми очікуємо його швидше, - Веніславський

Представник президента України в Конституційному суді Федір Веніславський сподівається, що рішення КС щодо конституційності указу президента Володимира Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та призначення позачергових виборів до парламенту буде ухвалено раніше, ніж через місяць.

Рішення КС щодо указу про розпуск Ради має бути не пізніше 29 червня, але ми очікуємо його швидше, - Веніславський

Про це він заявив журналістам у перерві засідання КС у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Закон про Конституційний суд України дає на ухвалення рішення з цього питання місяць. Тобто можемо прогнозувати, що не пізніше ніж 29 червня 2019 року має бути рішення суду, але ми очікуємо його швидше, ми не зацікавлені в затягуванні процесу", - сказав Веніславський.

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Він також заявив, що не може прогнозувати ситуації, за якої президентський указ буде визнаний неконституційним: "Ми не допускаємо можливості визнання указу неконституційним".

"Переконаний, що підстав для визнання неконституційним указу президента про дострокове припинення повноважень парламенту немає", - сказав Веніславський.

Разом з тим, що він не очікує рішення КС у цій справі вже у вівторок, "бо за процедурою судді після закінчення відкритої частини слухань переходять в закриту". "Не було жодного разу, щоб в день відкриття засідання було рішення. Це дуже малоймовірно", - сказав представник глави держави в КС.

Відповідаючи на запитання про те, з якою метою приходив до суду президент Зеленський, Веніславський повідомив, що Конституційний суд вирішив проводити слухання за участю представників суб'єкта права на конституційне подання і органу, який видав указ, тобто, за участю президента.

"Безпосередньо в запрошенні на ім'я президента України, яке було адресовано з підписом глави КС, президент був запрошений до участі в засіданні Конституційного Суду України .... Президент з'явився ... і він скористався своїм правом і заявив клопотання про те, щоб суд слухав справ в його відсутності за представництва його інтересів представником президента в КС ... на цьому він вважає свою місію виконаною, щоб не здійснювати тиск на суд", - пояснив Веніславський.

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський офіційно розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня. Забезпечити фінансування виборів доручено Кабінету міністрів. Того ж дня відбулися обов'язкові перед розпуском Верховної Ради консультації глави держави з керівниками парламенту та депутатських фракцій і груп. Увечері цього ж дня на сайті президента країни з'явився указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня.

23 травня указ про дострокове припинення повноважень Верховної Ради восьмого скликання і призначення виборів на 21 липня набув чинності.

Позачергові вибори призначені на 21 липня 2019 року.

24 травня нардепи з "Народного фронту" внесли в КС подання про неконституційність розпуску Ради.

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