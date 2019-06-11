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11.06.19 14:11

700 осіб затримано в Казахстані на протестах у зв'язку з результатами президентських виборів, майже 200 вивезено за межі міст

Поліція затримала 700 осіб унаслідок масових протестів у Казахстані через президентські вибори, з них 200 осіб вивезли в Акмолинську і Карагандинську області, щоб "не створювати скупченість".

700 осіб затримано в Казахстані на протестах у зв'язку з результатами президентських виборів, майже 200 вивезено за межі міст

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Казахстану Марат Кожаєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радио Азаттык".

Кожаєв повідомив, що частина вивезених була притягнута до адміністративної відповідальності у вигляді штрафів, частина - у вигляді арештів. Рішення було винесено суддями місцевого суду, а місце, де затримані будуть відбувати терміни арешту, регламентується нормативно-правовими актами.

Також в МВС повідомили, що 10 червня в Алмати і Нур-Султані з місць антиурядових мітингів у поліцію було доставлено близько 200 осіб, з яких 150 притягнуто до адміністративної відповідальності. У перший день виборів у поліцію потрапило 500 мітингувальників з обох міст, 400 з них оштрафували.

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Напередодні кілька затриманих повідомили Азаттик, що їх на автозаках везуть за межі міста в невідомому напрямку. Про те, що затриманих вивозять в міста, розташовані за сотні кілометрів від столиці, в понеділок повідомили також активісти й адвокати. Надходили також повідомлення про вивезення затриманих за межі Алмати. Поліція ніяк це не прокоментувала.

Нагадаємо, що 9 червня в Казахстані відбувалися президентські вибори, на яких переміг Касим-Жомарт Токаєв із 70% голосів. Однак деякі активісти вважають такий результат сфальсифікованим, тому в Алмати, Нур-Султані і Шимкенті люди почали виходити на масові мітинги, протести, демонстрації.

У Казахстані є закон, який дозволяє проводити масові мітинги і демонстрації, однак лише з дозволу уряду країни.

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