В Україні за добу "замінували" 337 об'єктів у різних містах, - Аброськін

Про це повідомив у Facebook заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, передає Цензор.НЕТ.

"Терористичні угруповання РФ не припиняють спроби дестабілізувати ситуацію в нашій країні. За минулу добу до підрозділів поліції надійшло 37 неправдивих повідомлень про замінування 337 об`єктів у Києві, Дніпрі, Львові, Луцьку, Рівному, Харкові, Запоріжжі, Миколаєві, Полтаві, Черкасах, Одесі, Генічеську", - написав він.

За словами Аброськіна, правоохоронці евакуювали понад 32 тис. громадян із 77 закладів швидкого харчування, 18 торговельних центрів, 6 гіпермаркетів, 16 житлових будинків, готелів, 5 станцій Київського метрополітену.

"Вже можна сказати, що більшість повідомлень про замінування надходили на електронні адреси різних організацій та підприємств з поштового сервісу з присвоєною ІР-адресою, яка належить ТОВ, що зареєстровано в РФ", - повідомив заступник голови Нацполіції.

"Від цих жахливих дій терористів щоденно страждають тисячі звичайних громадян нашої країни. Працівники поліції змушені реагувати на кожне таке повідомлення й наші люди по-різному ставляться до цього, інколи із підтримкою, інколи із чварами, але, незважаючи ні на що, ми маємо перевіряти кожне звернення", - додав Аброськін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шість вишів "мінували" в Харкові 10 червня, правоохоронці евакуювали 13 550 осіб