Ар'єв просить Зеленського зустрітися з делегацією Ради в ПАРЄ для обговорення ситуації з можливим поверненням делегації РФ в Асамблею

Про це Ар'єв написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"10 днів тому від імені української делегації в ПАРЄ я звернувся до президента Зеленського з приводу ситуації в ПАРЄ. Можливо, новий президент ще лише входить в курс справ і не встиг занепокоїтися неприємною ситуацією в Раді Європи. Тому я, тепер публічно, прошу президента зустрітися з українською делегацією в ПАРЄ, щоб делегація могла пояснити яка може бути реакція вищого посадовця, відповідального за українські зовнішні відносини, на те, що зараз відбувається в ПАРЄ", - заявив Ар'єв.

У цьому ключі він також зазначив: "Сподіваюся, Адміністрація президента знайде час для організації такої зустрічі протягом найближчого тижня".

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Як повідомлялося, в регламентному комітеті ПАРЄ запропонували заборонити позбавляти депутатів права голосу і низки інших прав під час перегляду повноважень їхніх делегацій. Схвалений проект резолюції, як очікується, буде розглянуто 24 червня на пленарній сесії Асамблеї. 5 червня голова делегації Верховної Ради у ПАРЄ закликав президента України відреагувати на резолюцію, яка може змінити правила Парламентської асамблеї Ради Європи в питанні введення санкцій стосовно делегацій, конкретно - російської.