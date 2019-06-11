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11.06.19 14:07

Ар'єв просить Зеленського зустрітися з делегацією Ради в ПАРЄ для обговорення ситуації з можливим поверненням делегації РФ в Асамблею

Глава делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв (фракція "Блок Петра Порошенка") звернувся з проханням до президента України Володимира Зеленського протягом найближчого тижня зустрітися з членами української делегації для обговорення ситуації, що склалася в ПАРЄ.

Про це Ар'єв написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"10 днів тому від імені української делегації в ПАРЄ я звернувся до президента Зеленського з приводу ситуації в ПАРЄ. Можливо, новий президент ще лише входить в курс справ і не встиг занепокоїтися неприємною ситуацією в Раді Європи. Тому я, тепер публічно, прошу президента зустрітися з українською делегацією в ПАРЄ, щоб делегація могла пояснити яка може бути реакція вищого посадовця, відповідального за українські зовнішні відносини, на те, що зараз відбувається в ПАРЄ", - заявив Ар'єв.

У цьому ключі він також зазначив: "Сподіваюся, Адміністрація президента знайде час для організації такої зустрічі протягом найближчого тижня".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ситуація в ПАРЄ близька до критичної", - Ар'єв закликав Зеленського відреагувати на можливе повернення делегації РФ

Арєв просить Зеленського зустрітися з делегацією Ради в ПАРЄ для обговорення ситуації з можливим поверненням делегації РФ в Асамблею 01

Як повідомлялося, в регламентному комітеті ПАРЄ запропонували заборонити позбавляти депутатів права голосу і низки інших прав під час перегляду повноважень їхніх делегацій. Схвалений проект резолюції, як очікується, буде розглянуто 24 червня на пленарній сесії Асамблеї. 5 червня голова делегації Верховної Ради у ПАРЄ закликав президента України відреагувати на резолюцію, яка може змінити правила Парламентської асамблеї Ради Європи в питанні введення санкцій стосовно делегацій, конкретно - російської.

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