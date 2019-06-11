Через санкції РФ Луганська ТЕС може залишитися без вугілля, - заступник голови Луганської ВЦА Клименко

Про це повідомив у Facebook заступник голови Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні на підприємство постачається вугілля, квоти на яке погоджені ще у травні. На червень, 10 днів якого вже пройшли, квоти ще не визначені. Крім того, на територію України не переміщується залізничні вагони, які раніше були відправлені на адресу ЛуТЕС – це близько 300 вагонів або 20 тис тонн вугілля", - повідомив Клименко.

За його словами, зараз Луганська ТЕС встигла накопичити близько 120 тис. тонн вугілля. Його має вистачити до 20 липня. Після цього, в разі, якщо постачання вугілля не відновлять, електростанцію планують перевести на газ, що збільшить собівартість виробництва електроенергії.

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Клименко також додав, що звернувся до представника України в Тристоронній контактній групі в Мінську для того, щоб поставити питання про забезпечення Луганської ТЕС вугіллям.